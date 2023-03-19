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НовостиОбщество19 марта 2023 11:18

В Самаре мебельная фирма бесплатно возит клиентов в салон на Bentley

Добраться до салона на дорогой иномарке можно в плохую погоду
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Самарцы могут прокатиться в мебельный салон на дорогой иномарке. Фото: https://vk.com/kuhni_na_zakaz_samara_togliatti

Самарцы могут прокатиться в мебельный салон на дорогой иномарке. Фото: https://vk.com/kuhni_na_zakaz_samara_togliatti

В Самаре мебельная фирма заявила, что бесплатно довезет клиентов в салон на Bentley. Такую акцию в компании объявили на время плохой погоды.

- Даже когда погода на улице нелетная, у нас есть для вас Bentley! – написали представители мебельной фирмы в соцсетях. - Мы с радостью приедем за вами совершенно бесплатно.

Записать на встречу обещают всего за 10 минут, а отвезти в салон на престижной иномарке – совершенно бесплатно даже для «просто посмотреть».

В комментариях некоторые горожане сообщают, что уже успели воспользоваться необычным сервисом. В мебельной компании уже предупредили, что срок акции ограничен, однако когда именно она завершится - пока не уточняется.