В Самаре мебельная фирма бесплатно возит клиентов в салон на Bentley

Самарцы могут прокатиться в мебельный салон на дорогой иномарке. Фото: https://vk.com/kuhni_na_zakaz_samara_togliatti

В Самаре мебельная фирма заявила, что бесплатно довезет клиентов в салон на Bentley. Такую акцию в компании объявили на время плохой погоды.

- Даже когда погода на улице нелетная, у нас есть для вас Bentley! – написали представители мебельной фирмы в соцсетях. - Мы с радостью приедем за вами совершенно бесплатно.

Записать на встречу обещают всего за 10 минут, а отвезти в салон на престижной иномарке – совершенно бесплатно даже для «просто посмотреть».

В комментариях некоторые горожане сообщают, что уже успели воспользоваться необычным сервисом. В мебельной компании уже предупредили, что срок акции ограничен, однако когда именно она завершится - пока не уточняется.