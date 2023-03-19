Синоптики рассказали, когда в Самару придет настоящая весна до +20 градусов

Тепло уже совсем близко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, когда в Самару придет настоящая весна с температурой воздуха до +20 градусов. Предварительный прогноз на месяц вперед опубликовал сервис gismeteo.ru

По данным Приволжского УГМС уже с начала следующей недели в Самарской области начнет теплеть. В понедельник, 20 марта, будет дуть южный ветер, температура воздуха составит +4...+9 °C. Во вторник и среду также будет довольно тепло – ночью температура воздуха по-прежнему будет около ноля, однако днем воздух прогреется до +6...+11 °C.

А сервис gismeteo.ru опубликовал предварительный прогноз погоды на месяц вперед. По данным сервиса, до 10 апреля температура воздуха днем в основном не будет превышать +10 градусов. А вот во второй декаде апреля будет значительно теплее. 21 апреля воздух прогреется до +18, а 25 апреля – и до +20 градусов.