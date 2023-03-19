19 марта состоится матч "Крылья Советов" - "Ахмат". Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на матч с «Ахматом» 19 марта 2023 года. В частности, анонсирован возврат в заявку команды Александра Зуева.

«Крылья Советов» сыграют с «Ахматом» на стадионе «Солидарность Самара Арена 19 марта 2023 года. Игра начнется в 17.30. В стартовый состав самарской команды вошли Ломаев, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Коваленко, Ежов, Гарре, Рахманович и Писарский.

- В заявку команды после небольшого повреждения вернулся Александр Зуев, - сообщли в футбольном клубе.

А вот Сергей Бабкин и Денис Якубапока еще продолжают восстановление от травм.