Увеличилось количество рейсов из Самары в Баку с марта 2023 года

Перелетов между Самарой и Баку станет больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Увеличилось количество рейсов из Самары в Баку. К полетам из «Курумоча» с 18 марта приступила авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Об этом сообщили в самарском аэропорту.

- В расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов на направлении Самара – Баку,- пояснили в воздушной гавани.

Известно, что «Азербайджанские авиалинии» будут выполнять рейсы дважды в неделю – по средам и субботам. Летать пассажиры будут на самолетах Embraer-190. Время в полете составит 2 часа 20 минут.

В аэропорту также напомнили, что перелеты между Самарой и Баку также доступны пассажирам с авиакомпанией UTAIR.