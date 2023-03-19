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НовостиОбщество19 марта 2023 12:46

Увеличилось количество рейсов из Самары в Баку с марта 2023 года

К полетам из «Курумоча» с 18 марта приступила авиакомпания «Азербайджанские авиалинии»
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Перелетов между Самарой и Баку станет больше

Перелетов между Самарой и Баку станет больше

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Увеличилось количество рейсов из Самары в Баку. К полетам из «Курумоча» с 18 марта приступила авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Об этом сообщили в самарском аэропорту.

- В расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов на направлении Самара – Баку,- пояснили в воздушной гавани.

Известно, что «Азербайджанские авиалинии» будут выполнять рейсы дважды в неделю – по средам и субботам. Летать пассажиры будут на самолетах Embraer-190. Время в полете составит 2 часа 20 минут.

В аэропорту также напомнили, что перелеты между Самарой и Баку также доступны пассажирам с авиакомпанией UTAIR.