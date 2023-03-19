Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 марта 2023 13:50

Автопарк Самары пополнится электробусами белорусского производства

В Самаре планируют обновить автопарк общественного транспорта
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Транспортный парк Самары пополнится электробусами

Транспортный парк Самары пополнится электробусами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автопарк Самары пополнится электробусами белорусского производства. Обновить транспорт в городе планируют уже в ближайшее время. Об этом стало известно во время визита в ТТУ Самары Посла Республики Беларусь в РФ Дмитрия Крутого.

Как сообщили во время визита, в планах мэрии закупка четырех белорусских электробусов. В городе с этим транспортом уже знакомы – электробус курсировал по маршруту между Южным городом и Губернским рынком в тестовом режиме. Также в Самаре уже имеется две зарядные станции.

Кроме того, в мэрии сообщили, что в городе уже объявлен конкурс на поставку 50 автобусов для перевозок по муниципальным маршрутам.

- Сейчас идет отбор предложений, - отметили в горадминистрации – Есть большая вероятность, что Республика Беларусь примет участие в этой закупке.

Как сообщил первый вице-мэр Владимир Василенко, в ближайших планах также начать масштабный ремонт трамвайных путей. Уже известно, что на данные цели выделено около 140 млн рублей.