Транспортный парк Самары пополнится электробусами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автопарк Самары пополнится электробусами белорусского производства. Обновить транспорт в городе планируют уже в ближайшее время. Об этом стало известно во время визита в ТТУ Самары Посла Республики Беларусь в РФ Дмитрия Крутого.

Как сообщили во время визита, в планах мэрии закупка четырех белорусских электробусов. В городе с этим транспортом уже знакомы – электробус курсировал по маршруту между Южным городом и Губернским рынком в тестовом режиме. Также в Самаре уже имеется две зарядные станции.

Кроме того, в мэрии сообщили, что в городе уже объявлен конкурс на поставку 50 автобусов для перевозок по муниципальным маршрутам.

- Сейчас идет отбор предложений, - отметили в горадминистрации – Есть большая вероятность, что Республика Беларусь примет участие в этой закупке.

Как сообщил первый вице-мэр Владимир Василенко, в ближайших планах также начать масштабный ремонт трамвайных путей. Уже известно, что на данные цели выделено около 140 млн рублей.