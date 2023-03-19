Сотрудник полиции задержал воровку в свободное от службы время. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области полицейский поймал воровку в свой выходной день. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в Новокуйбышевске. Тревогу забили в одном из местных магазинов – здесь нерадивая посетительница тайком взяла с витрины косметику на 3,5 тысячи рублей и скрылась.

Посмотрев записи с камер, правоохранители сразу узнали воровку – 30-летняя местная жительница уже не раз попадалась на кражах и имела судимости за имущественные преступления.

Ориентировку предали всем патрулям, преступницу начали искать. Получил ориентировку и сотрудник отдельного взвода патрульно-постовой службы городского отдела полиции Анатолий Высоцкий. У полицейского были предположения, где может обитать преступница. Несмотря на то, что следующий день был для него выходным, полицейский отправился по возможным адресам. Предположения оказались верны- воровку задержали и доставили в полицию.

Женщина не стала отпираться и признала вину. Правда, выяснилось, что косметику она уже продала случайному прохожему, а деньги потратила.

Сейчас против воровки возбудили уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы.