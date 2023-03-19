Газовая плита стала символом семейного очага Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэрия согласовала установку в Самаре первого в мире памятника газовой плите. Предполагается, что скульптурная композиция появится в парке им.Гагарина уже в 2023 году.

Установка нового памятника приурочена к 75-летию начала массовой газификации Самары. С такой инициативой выступили ветераны газовой отрасли и коллектив СВГК.

В компании провели конкурс концепций будущего памятника. В итоге было решено, что центром будущей композиции станет газовая плита как образ современного семейного очага нескольких поколений. Памятник изготовит скульптор Карэн Саркисов, автор скульптуры князю Григорию Засекину.