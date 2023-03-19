Под Самарой затопило дорогу в Смышляевку

Под Самарой затопило дорогу на Смышляевку

Под Самарой река Падовка вышла из берегов и затопила дорогу в Смышляевку 19 марта 2023. Об этом сообщил видеоблогер Евгений Щекин. Блогер снял на видео разгул стихии и опубликовал в социальных сетях.

Речь идет о дороге на Смышляевку под Зубчаниновским мостом. На записи видно, что проезжую часть полностью затопила вода. Легковые автомобили разворачиваютчся перед затопленным участком и даже не рискуют туда соваться. А вот грузовик проехать попытался, однако безуспешно: проехав сотню метров, вернулся задним ходом.

Местные жители в комментариях пишут, что это место затапливается почти каждый год.

- Каждый год в двух сторон на въезде на эту дорогу вешают «кирпич» на время паводка и каждый год народ говорит, что никогда такого не было, - пишет Нина М. - И каждый год, опять же, там спасают каких-нибудь умников. Не надо там ездить, пока речка нрав показывает!