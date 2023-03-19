В Самарской области за сутки выявили 470 новых больных ковидом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 19 марта 2023 коронавирусом за сутки заболели 470 человек. Об этом сообщают региональные власти.

Как стало известно, 297 новых заболевших зарегистрировано в Самаре, еще 70 в Тольятти, 26 в Новокуйбышевске, 15 в Чапаевске, 12 в Отрадном, 8 в Сызрани.

В минздраве отметили, что за сутки 19 марта в регионе госпитализировано 14 пациентов.

С начала пандемии в регионе зафиксирован 524 321 случай коронавируса. Всего за три года пандемии от ковида в Самарской области скончалось 8 243 человека, в том числе один - за минувшие сутки.