16 осужденных, находящихся в федеральном розыске, задержали в Самарской области

Искали беглых осужденных 168 сотрудников УФСИН. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области задержали 16 человек, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

- Эти лица осуждены за преступления различной степени тяжести, - говорится в сообщении.

Искали беглых осужденных 168 сотрудников УФСИН. К поискам подключили полицейских МВД России и других стран СНГ. Всего обошли около 168 адресов, где могли скрываться беглецы.

Кроме того, правоохранители выяснили, где скрываются двое осужденных, которые находятся в межгосударственном розыске Узбекистана и Казахстана.

Всех сотрудников, которые отличились во время операции, собираются поощрить.