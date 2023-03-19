Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 марта 2023 17:23

16 осужденных, находящихся в федеральном розыске, задержали в Самарской области

Их искали сотрудники УФСИН и полиция
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Искали беглых осужденных 168 сотрудников УФСИН.

Искали беглых осужденных 168 сотрудников УФСИН.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области задержали 16 человек, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

- Эти лица осуждены за преступления различной степени тяжести, - говорится в сообщении.

Искали беглых осужденных 168 сотрудников УФСИН. К поискам подключили полицейских МВД России и других стран СНГ. Всего обошли около 168 адресов, где могли скрываться беглецы.

Кроме того, правоохранители выяснили, где скрываются двое осужденных, которые находятся в межгосударственном розыске Узбекистана и Казахстана.

Всех сотрудников, которые отличились во время операции, собираются поощрить.