«Акрон» сыграл вничью с лидером Первой лиги «Балтикой»

«Акрон» впервые в истории набрал очки в Калининграде. Фото: сайт МЕЛБЕТ-Первой лиги

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с лидером Первой лиги калининградской «Балтикой». Матч прошел в воскресенье, 19 марта 2023 года, в Калининграде и завершился со счетом 1:1.

Счет на 29 минуте открыл нападающий хозяев Тамерлан Мусаев. Тольяттинцы отыгрались под занавес встречи – счет на 87 минуте сравнял Андрес Понсе.

После 23 матчей «Акрон» идет на 13 месте в Первой лиге, «Балтика» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте «Рубин» на четыре очка.

В следующем туре «Акрон» примет в Жигулевске махачкалинское «Динамо». Встреча запланирована на 26 марта.