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НовостиПроисшествия20 марта 2023 4:01

В Самарской области больного транспортировали на лодке из-за подтопления моста

Скорая не смогла проехать на помощь к мужчине
Ирина СИНЕГУБОВА
Жителю деревни Малиновый куст требовалась срочная медицинская помощь. Фото: поисково-спасательная служба Самарской области

Жителю деревни Малиновый куст требовалась срочная медицинская помощь. Фото: поисково-спасательная служба Самарской области

В пятницу, 17 марта, в Красноярском районе Самарской области спасатели транспортировали на лодке 58-летнего мужчину, так как скорая помощь не могла проехать по подтопленной территории.

— Жителю деревни Малиновый куст требовалась срочная медицинская помощь. Паводковые воды подтопили автодорожный мост, и врачи не смогли добраться к пострадавшему, — сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Поэтому для оказания помощи в транспортировке вызвали спасателей. В 19:00 специалисты выехали в Красноярский район, где перевезли больного при помощи лодки. В 22:18 мужчину передали врачам скорой медицинской помощи.

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