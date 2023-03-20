В Самаре встало движение трамваев по ул. Ново-Садовой утром 20 марта 2023

Когда движение восстановят, пока неизвестно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 20 марта 2023 года, рано утром по ул. Ново-Садовой в Самаре встало движение трамваев в направлении «в город». Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

— Все дело в неполадках с контактной сетью, — назвали в ведомстве «Комсомолке» причину произошедшего.

Уточняется, что движение остановилось примерно в 7:28. В настоящий момент ответственные службы уже работают над скорейшем восстановлением движения. Когда движение восстановят, пока неизвестно.

Из-за непредвиденной заминки у некоторых жителей Самары утро вышло не добрым. День начался с опозданий на работу и пересадки на переполненные маршрутки. Уточнить актуальную информацию по общественному транспорту можно по телефону: 8(846) 2077011.

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