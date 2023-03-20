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НовостиПроисшествия20 марта 2023 6:56

Житель Самары незаконно хранил у себя дома пистолет с патронами

Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящее время возбуждено уголовное дело.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 49-летний местный житель незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие, а именно пистолет с патронами.

— Задержанный пенсионер нашел их несколько лет назад и хранил без цели сбыта. Он знал, что хранение оружия запрещено, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Экспертиза показала, что оружие является самодельно-переделанным из сигнального пистолета отечественного производства модели МР-371. Также были обнаружены 9 патронов травматического действия калибра 9 мм.

Согласно данным полицейских, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение разбоя. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Теперь самарцу может грозить лишение свободы до четырех лет.

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