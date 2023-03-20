Житель Самары незаконно хранил у себя дома пистолет с патронами

В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Самаре 49-летний местный житель незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие, а именно пистолет с патронами.
— Задержанный пенсионер нашел их несколько лет назад и хранил без цели сбыта. Он знал, что хранение оружия запрещено, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Экспертиза показала, что оружие является самодельно-переделанным из сигнального пистолета отечественного производства модели МР-371. Также были обнаружены 9 патронов травматического действия калибра 9 мм.
Согласно данным полицейских, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение разбоя. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Теперь самарцу может грозить лишение свободы до четырех лет.
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