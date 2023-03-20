Посол Дмитрий Крутой заявил об интересе Белоруссии к развитию сотрудничества с Самарским университетом

Дмитрий Крутой пообщался с преподавателями и студентами вуза / Фото: Самарский университет

Самарский университет имени академика С.П. Королева с рабочим визитом посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой. Он встретился с ректором вуза Владимиром Богатыревым, а также пообщался с преподавателями и студентами.

Напомним, Самарский университет уже много лет сотрудничает с образовательными и научными организациями Белоруссии. Студенты, ученые и преподаватели из двух стран обмениваются опытом и знаниями. Они регулярно участвуют в конференциях, симпозиумах, конгрессах, проводимых как на территории губернии, так и в республике. Также вуз тесно сотрудничает с белорусскими университетами и Национальной академии наук в сфере аэрокосмических технологий.

В рамках своего визита Дмитрий Крутой сообщил, что белорусская сторона заинтересована в развитии образовательных и научных связей с Самарским университетом. Также он пригласил студентов и преподавателей вуза в республику.

- Будем обмениваться опытом, будем встречаться, узнавать больше друг о друге, - отметил посол.

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