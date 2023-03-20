В Самаре двух грабителей задержали спустя 20 минут после кражи сумки

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Примерно в 05:00 возле дома на ул. Льва Толстого в Самаре двое мужчин похитили у 53-летнего жителя Краснодарского края сумку, в которой лежали вещи и семь тысяч рублей. Росгвардейцы задержали грабителей через 20 минут.

— Находившийся на маршруте патрулирования в Самарском районе города экипаж получил ориентировку и отрабатывал пути возможного отхода грабителей. В нескольких кварталах от места происшествия сотрудники заметили двух мужчин, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Самарской области.

Их внешность совпадала с описанием потерпевшего. Воров задержали всего через 20 минут после совершения преступления рядом с домом, в котором они проживают.

Двух жителей Самары 34 и 32 лет росгвардейцы передали полицейским для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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