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НовостиОбщество20 марта 2023 8:21

Счетная палата Самары нашла нарушения в содержании муниципальных кладбищ

Ответственно за эти объекты МКУ «Ритуал»
Анастасия ФИЛАТОВА
Аудиторы направили отчет о проверке работы МКУ "Ритуал" главе Самары и в гордуму

Аудиторы направили отчет о проверке работы МКУ "Ритуал" главе Самары и в гордуму

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Контрольно-счетная палата Самары выявила нарушения в работе МКУ «Ритуал», которое отвечает за содержание городских кладбищ. Речь идет о периоде с 2020 по 2022 год.

По данным аудиторов, предприятие нарушило требования правил установления санитарно-защитных зон (СЗЗ) и использования земельных участков. В частности, оно не разработало проекты по установлению СЗЗ 18 муниципальных общественных кладбищ и не внесло сведения в ЕГРН о границах зон.

На кладбищах «Центральное» и «Спасское» производили захоронения, несмотря на отсутствие положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. Выборочная проверка семи кладбищ показала, что там нарушены условия контракта по содержанию мест захоронения (уборка мусора и бесхозных надгробий, покос).

Кроме того, на территории историко-мемориального кладбища «Городское» во время проверки не было части муниципального имущества – металлоконструкций, пишет Волга Ньюс. Их демонтировали во время ремонта и не вернули на место. А на кладбище «Рубежное» нашли семейное захоронение, размер которого превышал установленный максимальный размер.

Все полученные в ходе аудита сведения счетная палата Самары направила руководителю МКУ «Ритуал», а также главам департамента управления имуществом Самары и департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Также отчеты отправлены мэру и в гордуму.

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