В Самаре традиционный месячник по благоустройству стартует 1 апреля 2023 года

Специалисты приведут в порядок территорию после зимы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда в Самаре стартует традиционный месячник по благоустройству. Специалисты приступят к работам 1 апреля 2023 года. Об этом стало известно на совещании в городской администрации.

– В числе работ – ворошение снега, сбор мусора, грабление газонов, уборка зимних накоплений, покраска малых архитектурных форм и другие. Они будут выполнены исходя из погодных условий и календарного плана по видам работ на период месячника, – рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Во время месячника также будут проведены четыре средника и четыре субботника – они пройдут 5, 12, 19, 26 апреля и 8, 15, 22, 29 апреля соответственно. Работы затронут 42 млн. «квадратов» территорий. Участие в уборке примут неравнодушные жители города, сотрудники предприятий, студенты и другие. Отмечается, что их обеспечат необходимым инвентарем.

Работы в рамках месячника будут завершены к майским праздникам.

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