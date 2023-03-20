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НовостиОбщество20 марта 2023 14:13

В Самаре завершили более 75% работ по аварийно-ямочному ремонту дорог

Специалисты трудятся на дорожных объектах города с 16 февраля
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На текущий момент восстановлено 7,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия

На текущий момент восстановлено 7,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия

Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог, который стартовал 16 февраля 2023 года. На текущий момент работы выполнены на 75%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– В общей сложности в текущем сезоне планируется отремонтировать не менее 9,5 тысячи квадратных метров асфальтового полотна. На сегодняшний день восстановлено 7,5 тысячи квадратных метров, – пояснили в мэрии.

В понедельник, 20 марта, работы велись на улице Александра Матросова в границах Нагорной и Красных Коммунаров и на других участках. Специалисты трудятся в круглосуточном режиме. В ближайшее время работы будут продолжены на Аэропортовском шоссе, Днепровском проезде.

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