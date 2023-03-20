В мэрии Самары прокомментировали ситуацию с выявленными нарушениями на муниципальных кладбищах

Нарушения были зафиксированы за период с 2020 по 2022 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны новые подробности истории о нарушениях в работе МКУ «Ритуал», которое отвечает за содержание кладбищ Самары. Претензии к организации возникли у Контрольно-счетной палаты. По данным аудиторов, МКУ не разработало проекты по установлению СЗЗ 18 муниципальных общественных кладбищ и не внесло сведения в ЕГРН о границах зон. Ситуацию прокомментировали в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли Самары. Власти отметили, что не согласны с большинством доводов.

– Правила установления СЗЗ и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, которые являются источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. На территории муниципальных кладбищ Самары такие объекты отсутствуют, – пояснили в мэрии.

Контрольно-счетная палата также выявила нарушения по части захоронений на кладбищах «Спасское» и «Центральное». Отмечалось, что они производились, несмотря на отсутствие положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.

– Кладбище «Центральное» создано 31 мая 2013 года, погребение разрешено с 1 июня 2013 года. Кладбище «Спасское» создано 6 марта 2014 года, погребение разрешено с 10 марта 2014 года. Работы по текущему содержанию кладбищ проводятся ежедневно. Заключения контроля качества подписываются МКУ «Ритуал» только в отношении выполненных работ по муниципальному контракту, – подчеркнули в департаменте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.