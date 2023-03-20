В Самарской области утвердили новые предельные тарифы на речные перевозки в марте 2023 года

Установленные цены будут действовать в 2023 и 2024 годах Фото: Антон СЕНЬКО

В Самарской области в марте 2023 года установили новые предельные тарифы на речные перевозки. Изменения касаются трех маршрутов: Самара – Зольное, Самара – Винновка, Самара – Рождествено. Соответствующий приказ подготовили в департаменте ценового и тарифного регулирования.

Согласно документации, новые тарифы будут действовать в 2023-2024 годах. В текущем году полный билет до Рождествено будет стоить 96 рублей, детский – 48 рублей. В 2024 году стоимость вырастет до 100 и 50 рублей соответственно.

Максимальная стоимость полного билета до Винновки в 2023 году составит 146 рублей, детского – 73 рубля. Самый дорогой полный билет из Самары до Зольного обойдется в 166 рублей, детский – в 83 рубля.

Отмечается, что изменения уже вступили в силу.

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