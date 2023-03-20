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НовостиОбщество20 марта 2023 16:52

Глава Самарской области поблагодарил работников сферы ЖКХ за труд

Дмитрий Азаров поздравил сотрудников с их профессиональным праздником
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Губернатор поздравил сотрудников сферы ЖКХ. Фото: пресс-службы правительства региона

Губернатор поздравил сотрудников сферы ЖКХ. Фото: пресс-службы правительства региона

Глава Самарской области поздравил работников сферы ЖКХ и поблагодарил их за труд. Дмитрий Азаров подчеркнул, что сотрудники заслужили уважение и признательность, благодаря своему труду.

- Мы вместе с вами и с миллионами жителей Самарской области обустраиваем родную землю, что является большим счастьем. И нам это удается. В последние годы действительно сделано немало, - отметил глава региона.

В губернии реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта уже благоустроено 649 общественных с 1265 дворовых территорий. Помимо этого, ввели в эксплуатацию девять объектов водоснабжения. Также в регионе реализуют федеральную программу «Оздоровление Волги», которая позволяет сократить ежегодный сброс сточных вод в Волгу.

Дмитрий Азаров отметил, что в регионе проведут большую работу по ремонту жилищного фонда. Глава губернии выразил уверенность, что благодаря сотрудникам сферы, удастся реализовать намеченные планы. Губернатор поблагодарил трудовые коллективы, а также вручил лучшим работникам государственные и региональные награды.

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