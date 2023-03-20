Самарскую область 25 марта 2023 года накроют сильные магнитные бури

Метеочувствительные люди могут ощутить ухудшение самочувствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе в Самарской области ожидается высокая геомагнитная активность. Магнитные бури придут в регион в предстоящие выходные. Информацию сообщают синоптики Gismeteo.

Согласно прогнозу, в субботу, 25 марта, активность достигнет 6-балльной отметки. В воскресенье, 26 марта, буря будет немного слабее – ее индекс составит 5 баллов.

Метеозависимые люди в этот период могут почувствовать недомогание. Специалисты советуют больше отдыхать, избегать высоких физических нагрузок, пить чистую воду и чаще бывать на свежем воздухе. Тем более, что погода будет приятной - температура воздуха составит +8, +10 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.