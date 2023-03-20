В Самарской области таксиста унесло течением реки в марте 2023 года

Инцидент произошел в районе Смышляевки. Фото: СамараДТП

В конце марта в Самарской области произошла необычная история. Один из таксистов оказался в реке – по словам очевидцев, он перепутал водоем с лужей. К счастью, к мужчине быстро подоспели помощники.

Как сообщают интернет-пользователи, все случилось на реке Падовка. Таксист ехал по дороге со стороны Смышляевки. На пути ему встретился водоем, разлившийся по весне. Мужчина решил, что перед ним обычная лужа, и проехался по большой воде. В результате его снесло течением. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что машина прилично «искупалась» в луже – салон оказался заполнен водой.

Пострадавшие обратились за помощью к спасателям. По данным областной ПСС, водителя и пассажирку вытащили из салона и доставили в безопасное место. Затем при помощи трактора удалось вытащить и сам автомобиль. Работы были завершены поздно ночью.

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