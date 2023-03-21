В Самарской области в 2023 году выросло количество заболеваний туберкулезом

В январе заболевание обнаружили у 73 человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области в начале 2023 года увеличилось количество заболеваний туберкулезом. Соответствующие данные предоставили в Самарастате.
По информации специалистов, в январе активную форму заболевания обнаружили у 73 жителей губернии. Аналогичный период прошлого года продемонстрировал более низкие показатели – тогда туберкулезом заразились 66 человек.
Отметим, что в Самарской области также отметилось снижение смертности от туберкулеза. По сравнению с 2013 годом, когда в губернии сложилась самая неблагоприятная обстановка по туберкулезу, смертность от этой болезни в 2022 году снизилась в 5,4 раза.
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