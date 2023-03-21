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НовостиОбщество21 марта 2023 4:57

В Самарской области в 2023 году выросло количество заболеваний туберкулезом

Статистику сообщили в Самарастате
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В январе заболевание обнаружили у 73 человек

В январе заболевание обнаружили у 73 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в начале 2023 года увеличилось количество заболеваний туберкулезом. Соответствующие данные предоставили в Самарастате.

По информации специалистов, в январе активную форму заболевания обнаружили у 73 жителей губернии. Аналогичный период прошлого года продемонстрировал более низкие показатели – тогда туберкулезом заразились 66 человек.

Отметим, что в Самарской области также отметилось снижение смертности от туберкулеза. По сравнению с 2013 годом, когда в губернии сложилась самая неблагоприятная обстановка по туберкулезу, смертность от этой болезни в 2022 году снизилась в 5,4 раза.

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