Особый противопожарный режим введут в Самарской области с 1 апреля 2023 года

Губернатор Дмитрий Азаров поручил ускорить подготовку соответствующих документов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 апреля 2023 года в Самарской области введут особый противопожарный режим. Об этом шла речь во время оперативного совещания в областном правительстве.

— В связи с повышением температуры воздуха возрастают риски наступления сложной пожароопасной обстановки. Поэтому необходимо установить начало пожароопасного сезона с 1 по 20 апреля этого года, — подчеркнул начальник управления МЧС.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области ускорить подготовку соответствующих документов.

По данным Приволжского УГМС, в середине недели будут наблюдаться незначительные осадки в виде дождя, а температура воздуха начнет повышаться. Днем она будет от 9 до 12 градусов, к концу недели достигнет 14 градусов. Ночные температуры также сохранятся выше нуля — от 2 до 6 градусов.

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