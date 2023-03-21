Житель Самары представлялся мастером по ремонту и обманывал пенсионеров

Сначала лже-мастер несколько раз откладывал начало ремонта, а потом перестал выходить на связь. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 69-летняя местная жительница стала жертвой обмана мошенника. В соцсетях она нашла мастера по ремонту, заплатила предоплату, а мужчина перестал выходить на связь.

— В назначенное время к ней домой приехал «мастер по ремонту» и определил перечень работ. Женщина согласилась на предложенные условия и передала мужчине 50 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сначала лже-мастер несколько раз откладывал начало ремонта, а через некоторое время перестал выходить на связь. Заказчица поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Полицейские нашли и задержали 37-летнего мошенника на территории Самары. Мужчина ранее был неоднократно суд, в том числе за причастность к незаконному обороту наркотиков. Он подтвердил, что не умеет оказывать услуги, указанные в объявлении. Расследование продолжается.

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