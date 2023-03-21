Летнее тепло может прийти в Самарскую область в апреле 2023 года

Летнее тепло может прийти в Самарскую область раньше срока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда в Самарскую область нагрянет летнее тепло. Это может произойти раньше срока – уже в апреле 2023 года. Об этом можно судить из прогноза, опубликованного на сайте «Гисметео».

По данным синоптиков, теплеть начнет уже на этой неделе. К субботе, 25 марта 2023 года, воздух прогреется до 14 градусов. При этом возможен небольшой дождь. Со 2 по 8 апреля в Самарской области ожидается от 11 до 17 градусов. С 9 по 15-е число в регионе прогнозируется небольшое похолодание. Столбик термометра может понизиться до 2 градусов. Не исключены дожди и даже небольшой снег.

Активно теплеть в губернии начнет после 20 апреля 2023 года. К примеру, 26-го числа в Самарской области температура воздуха поднимется до отметки в 22 градуса.

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