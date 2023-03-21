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НовостиПроисшествия21 марта 2023 9:10

Бывший адвокат подозревается в посредничестве во взяточничестве в Самаре

Он получил 400 тысяч рублей для дальнейшей их передачи должностным лицам
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывший адвокат подозревается в посредничестве во взяточничестве. Уже возбуждено уголовное дело в отношении экс-работника.

— По версии следствия, в 2022 году мужчина получил от гражданина 400 тысяч рублей в качестве взятки для дальнейшей их передачи должностным лицам, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Они, в свою очередь, должны были выступить покровителями и не привлекать юридическое лицо к ответственности за совершение незаконных действий, входящих в их служебные полномочия.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, а также устанавливаются все обстоятельства происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ по Самарской области.