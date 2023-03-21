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НовостиОбщество21 марта 2023 10:46

Самолет из Таджикистана экстренно приземлился в Самаре из-за больного пассажира

Происшествие случилось вечером 20 марта
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самолет направлялся в Московскую область

Самолет направлялся в Московскую область

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 20 марта 2023 года, в Самаре вынужденно приземлился самолет из Таджикистана. Причина – больной пассажир на борту. Информацию передает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

По данным канала, самолет авиакомпании «Уральские Авиалинии» следовал по маршруту Худжант - Жуковский. В 21:51 ему пришлось пойти на вынужденную посадку – одному из пассажиров стало плохо.

– Экипаж воздушного судна А-321 доложил о больном пассажире на борту и посадке на незапланированный аэродром Самара. В 21:56 капитан воздушного судна объявил сигнал «Срочности», – сообщает телеграм-канал.

Отмечается, что на место выезжала бригада скорой помощи. В 22:17 самолет благополучно ушел на посадку.

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