Самолет из Таджикистана экстренно приземлился в Самаре из-за больного пассажира

Самолет направлялся в Московскую область
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В понедельник, 20 марта 2023 года, в Самаре вынужденно приземлился самолет из Таджикистана. Причина – больной пассажир на борту. Информацию передает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
По данным канала, самолет авиакомпании «Уральские Авиалинии» следовал по маршруту Худжант - Жуковский. В 21:51 ему пришлось пойти на вынужденную посадку – одному из пассажиров стало плохо.
– Экипаж воздушного судна А-321 доложил о больном пассажире на борту и посадке на незапланированный аэродром Самара. В 21:56 капитан воздушного судна объявил сигнал «Срочности», – сообщает телеграм-канал.
Отмечается, что на место выезжала бригада скорой помощи. В 22:17 самолет благополучно ушел на посадку.
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