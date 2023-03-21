В Самарской области на 16,3% увеличилась заболеваемость гриппом

С 13 по 19 марта болезнь подхватили 107 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 13 по 19 марта 2023 года выросла заболеваемость гриппом. Так, за прошедшую неделю болезнь подхватили 107 человек. Соответствующие данные предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего болеть гриппом стали дети в возрасте от 0 до 2, от 7 до 14 лет, а также граждане в возрасте от 15 лет и старше. В возрастной группе 3-6 лет заболеваемость, напротив, снизилась.

Также за прошедшую неделю в Самарской области зарегистрировали 15 392 случая ОРВИ. В возрастной группе от 15 лет и старше эпидпорог превышен на 79%. При этом дети стали болеть реже.

Отмечается, что в регионе также зафиксирована циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа, аденовирусов, риновирусов и метапневмовирусов.

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