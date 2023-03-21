Полицейские задержали жительницу Курска, которая курткой потушила Вечный огонь

Курянке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде Фото: УМВД России по Курской области.

Полицейские задержали вандала, который потушил Вечный огонь на памятнике «Братская могила» в парке Героев гражданской войны в Курске. Злоумышленником оказалась 45-летняя местная жительница. Об этом со ссылкой на МВД пишут «Курские известия».

Все случилось ночью 20 апреля 2022 года. Момент осквернения Вечного огня попал на камеры видеонаблюдения, установленные в парке. На записи видно, как женщина бросает в огонь камни, а затем тушит его курткой. После этого инцидента курянка спешно покинула родной город. Отыскать ее удалось в Москве.

Правоохранители задержали женщину и доставили ее в Курск. Стражам порядка она рассказала, что сама не понимает свой поступок. Якобы ту ночь она помнит фрагментами. Считает, что виноваты холод и алкоголь.

В отношении курянки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Женщине грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года или арест на срок до 3 месяцев.

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