Памятник Валерию Грушину установят в Самарской области

Арт-объект разместят в Бардовском сквере Новокуйбышевска / Фото: пресс-служба СамГТУ

В Самарской области планируют установить памятник Валерию Грушину, имя которого носит ежегодный фестиваль авторской песни. Уже разработана мастер-модель скульптурной композиции. Над ее созданием трудились сотрудники Самарского политеха.

Автор арт-объекта – московский архитектор Константин Прейс. По его задумке памятник будет символизировать героический поступок Валерия Грушина. Напомним, в августе 1967 года молодой человек ценой своей жизни спас детей, которые тонули в реке Уса Иркутской области.

Творческую идею автору помогала реализовать команда центра литейных технологий СамГТУ. На изготовление мастер-модели ушло около 20 дней. Специалисты применили аддитивные технологии (3D-печать). Мастер-модель сделали сборной – составные части можно разъединить, чтобы было удобнее перевозить.

Памятник планируется сделать из нескольких материалов: фигуры людей – из алюминия, остальные элементы – из песчаника и бетона. Высота композиции должна составить 5 метров, высота скульптуры Валерия Гришина – 2 метра, общая длина – около 6 метров. Арт-объект установят в Бардовском сквере Новокуйбышевска. Его разместят рядом с домом, где в середине прошлого века жила семья Валерия Грушина.

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