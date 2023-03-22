Теплая погода побила сразу 10 рекордов в Самарской области в день весеннего равноденствия

Первый месяц весны выдался в Самарской области аномально теплым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

День весеннего равноденствия, 21 марта 2023 года, в Самарской области оказался богат на погодные рекорды. Сразу на десяти метеостанциях региона был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

Так, погода побила рекорды в Самаре, Кинель-Черкассах, Аглосе, Новодевичье, Большой Глушице, Тольятти, Челно-Вершинах, Безенчуке, Серноводске и в Авангарде. Везде был перекрыт максимум температуры воздуха 1990 года.

Самый жаркий день вчера выдался в Безенчуке. Там столбик термометра поднялся до 13,5 градусов. Отклонение от предыдущего значения составило 2,1 градуса. На втором месте Тольятти — 12,7 градуса. Это на 3,3 градуса выше, чем 33 года назад. Замыкает тройку лидеров с «жаркими» рекордами Большая Глушица. Там 21 марта воздух прогрелся до 12,3 градуса. Отклонение составило 1,8 градуса.

Что касается Самары, то накануне температура воздуха в городе поднялась до 11,7 градуса. Это на 1,2 градуса выше, чем в 1990 году. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в регионе сохранится теплая погода. В дневное время столбик термометра будет подниматься до 13 градусов.

Температурные рекорды 21 марта 2023 года / Фото: Приволжское УГМС

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