Врач-инфекционист из Самары рассказала, чем опасен хронический вирусный гепатит С

Хронический вирусный гепатит С – это воспалительное заболевание печени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хронический вирусный гепатит С – воспалительное заболевание печени, способное серьезно навредить человеку. О том, какую опасность болезнь представляет для организма, рассказала заведующий инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ Екатерина Киндалова.

– Это заболевание протекает не менее 6 месяцев и чаще всего – без симптомов. Из-за того, что у печени имеется высокая способность к регенерации, характерные клинические признаки болезни можно заметить только на поздней стадии, – поделилась специалист.

По словам врача, вирус может попасть в организм с инфицированной кровью через кожу или слизистые оболочки посредством нестерильного инструментария – например, во время маникюра, педикюра и т.д. Помимо этого, заразиться можно и половым путем.

– Симптомы поражения печени неспецифичные. Даже такие признаки, как общая слабость, повышенная утомляемость, тяжесть и дискомфорт в правом подреберье могут свидетельствовать о серьезных проблемах и требовать консультации специалиста, – отмечает Екатерина Киндалова.

Врач также напоминает, что болезнь вполне излечима – современные препараты позволяют полностью избавить от вируса 95-98% пациентов.

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