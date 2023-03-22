Приемная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год начнется 31 марта

Второй этап будет проходить с 6 июля по 5 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самаре первый этап приема детей в первые классы школ начнется 31 марта с 9:00. Начиная с этого дня, по 30 июня родители могут подать заявление в школы, закрепленные по прописке, а также в лицеи и гимназии, закрепленные за всем городом.

— В этом году мы ожидаем, что школы Самары пополнят более 14 тысячами первоклассников. Приемная кампания начнется на день раньше привычного срока и впервые заявления будут подаваться с помощью госуслуг, — руководитель департамента образования Ирина Коковина.

Так, заявление и документы для поступления в первый класс направляются либо в электронной форме через госуслуги, либо через почту заказным письмом с уведомлением о вручении, либо лично в общеобразовательную организацию.

А второй этап будет проходить с 6 июля по 5 сентября. В этот период получится подать заявление в любую школу Самары только на свободные места. При необходимости возникающие вопросы можно задать в отдел общего образования департамента образования по телефону: 8-937-079-68-23.

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