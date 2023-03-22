Новым мэром Отрадного стал Александр Мецкер

Александр Мецкер избран на пятилетний срок / Фото: администрация Отрадного

Избран новый глава Отрадного. На эту должность утвердили кандидатуру Александра Мецкера. Об этом стало известно на заседании городской думы в среду, 22 марта 2023 года.

Всего кандидатов на пост мэра Отрадного было восемь. До финала дошли двое — Александр Мецкер и некий А. Трунов. Наибольшее число голосов получил первый претендент. Сегодня Александр Мецкер принял присягу и официально вступил в должность. Занимать ее он будет в течение пяти лет.

— Я готов к открытому обсуждению любых вопросов и рассчитываю на помощь всего городского сообщества, правительства региона и губернатора Дмитрия Азарова. Уверен, у нас с вами все получится, — сказал Александр Мецкер.

Напомним, ранее Александр Мецкер уже работал в администрации Отрадного — в 1997-2011 годах. Несколько лет занимал пост первого заместителя главы города. В дальнейшем он ушел работать на предприятие нефтегазовой отрасли. С 2017 года трудился в администрации Кинель-Черкасского района, а с 2020-го был первым замглавы Кинельского района.

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