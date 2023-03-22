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НовостиОбщество22 марта 2023 10:36

Руководитель ТТУ Самары рассказал о вероятности закрытия трамвайного движения по Ново-Садовой на время ремонта

Глава самарского ТТУ объяснил, будет ли закрываться движение трамваев на время ремонта
Евгений ЕГОРОВ
Участок Ново-Садовой будет капитально отремонтирован без закрытия движения

Участок Ново-Садовой будет капитально отремонтирован без закрытия движения

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Начало ремонта трамвайных путей на улице Ново-Садовой в 2023 году не повлечет за собой закрытия движения трамваев. Об этом рассказал в эфире программы «Городская среда» на «Радио КП-Самара» глава ТТУ Михаил Ефремов.

- У нас уже есть опыт подобного ремонта, и есть технологии, как проводить этот ремонт без перекрытия трамвайного движения. Так что горожане могут не беспокоиться — им не придется пересаживаться на автобусы, - пообещал Михаил Ефремов.

По словам главы ТТУ, примерно в июле 2023 года начнется ремонт наиболее проблемного участка — от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной. Именно на этом отрезке в марте 2023 года несколько раз вставали трамваи из-за скопления талых вод. Рельсошпальная решетка на этом участке будет приподнята во избежание повторения подобных ситуаций.