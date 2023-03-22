В Сергиевском районе простились с Сергеем Бариновым, погибшим в ходе СВО

Указом президента Сергей Баринов награжден орденом Мужества посмертно. Фото: vk.com/ekamasovai

В среду, 22 марта 2023 года, жители Сергиевского района простились со своим земляком. Сергей Баринов героически погиб в ходе спецоперации на Украине. Информацию сообщил глава муниципалитета Анатолий Екамасов.

– Наш земляк был мужественным бойцом и погиб за мирное будущее нашего подрастающего поколения, за независимость и суверенитет нашей страны, – поделился глава Сергиевского района.

Сергей Баринов родом из села Чекалино. Он родился 20 августа 1991 года. Сергей прошел срочную службу в рядах российской армии, после отправился в Сирию. С июня 2022 года боец служил по контракту снайпером стрелковой роты.

Указом президента РФ Сергей Баринов награжден орденом Мужества посмертно.

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