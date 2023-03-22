Более 4,3 тыс. га обработают от клещей в Самарской области в 2023 году

В прошлом году от укусов клещей пострадали 4 698 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наступила весна, а это значит, что скоро в Самарской области стартует сезон активности клещей. Чтобы обезопасить жителей от укусов этих насекомых, в регионе проведут акарицидную обработку. Ею охватят парки, скверы, городские леса, кладбища, туристические базы и т. д.

— В 2023 году в Самарской области обработки запланированы на площади 4 325,69 га, в том числе 1 064,8 га — территории лечебно-оздоровительных учреждений, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Напомним, в регионе эндемичны по клещевому вирусному энцефалиту и клещевому боррелиозу 26 районов из 35. В 2022 году от укусов клещей пострадали 4 698 человек, в том числе 1 633 ребенка. Также было зарегистрировано 15 случаев боррелиоза и один — энцефалита.

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