В Самаре наградили эковолонтеров и социально-ответственные предприятия

Фото: Елена Жигулева

В отеле «Реальянс» 22 марта собрались представители общественных организаций, предприятий города и области, вузов, чтобы принять участие в церемонии награждения в рамках экологического движения #ЭКОРАВНОВЕСИЕ медиахолдинга «Комсомольская правда». Движение поддерживают Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, Отдел водных ресурсов по Самарской области, Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары.

Цель #ЭКОРАВНОВЕСИЯ - нести экокультуру в массы и тем самым наращивать волонтерское движение в Самарской области.

А экоответственных компаний в нашем регионе немало и движение «Комсомольской правды» это доказывает. В церемонии награждения приняли участие: Куйбышевская железная дорога - филиал АО "РЖД", «Куйбышевский НПЗ», «Новокуйбышевский завод масел и присадок», «Новокуйбышевский НПЗ», «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», «Самаранефтегаз», «Сызранский НПЗ», «ТОАЗ», «Тольяттикаучук». А также волонтерское объединение «Вторсырье на благотворительность», АНО «Экокультура и технологии. ТехноДар. Вторая жизнь техник», АНО «Чистые водоемы», проекты «Оранжевый скворечник», «Эко-книга» и «Кедры России», общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» и другие экологически ответственные предприятия, общественные движения и организации.

Подробности о церемонии читайте скоро на нашем сайте.