Средняя зарплата в Самарской области в 2022 году составила 47 тысяч рублей

Больше всего зарабатывают сотрудники финансовой и страховой деятельности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна средняя зарплата в Самарской области по итогам 2022 года. Соответствующие данные опубликованы в новом докладе Самарастата.

Из документации следует, что в прошлом году жители губернии в среднем зарабатывали 47 654 рубля. Таким образом, средняя зарплата в регионе увеличилась почти на 5 тысяч – в 2021 году этот показатель был равен 42 771 рублю.

Интересно, что больше всего зарабатывают сотрудники финансовой и страховой деятельности. В 2022 году они получали 131 665 рублей. За ними идут самарцы, работающие в сфере информации и связи (96 036 рублей), госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (95 976 рублей).

Самая низкая оплата труда оказалась у работников гостиниц и общепита. Согласно докладу, в 2022 году средний заработок составил 31 821 рубль.

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