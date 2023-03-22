В Самаре детям приходится добираться до школы через стройплощадку

Дети добираются до школы через стройплощадку. Фото: "Честная Самара/ Ольга Петровская"

В Самаре родители жалуются на строительство, которое развернули по пути к школе. Дети не могут обойти площадку.

В социальных сетях обеспокоенные горожане рассказали, что строительство развернули по улице Мусоргского. Рабочие перекрыли единственный пешеходный переход, все дороги перекопаны. Детям приходится идти по строительной площадке. Родители также отмечают, что на участке не организовали дороги, по которой можно было бы ходить местным жителям.

Также очевидцы поделились кадрами. Чтобы добраться до школы, детям приходится пробегать рядом со спецтехникой.

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