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НовостиОбщество22 марта 2023 12:59

Электробусы могут связать Самару и Новокуйбышевск

Об этом рассказал директор ТТУ г. Самары Михаил Ефремов
Евгений ЕГОРОВ
Когда электробусов в Самаре станет больше, они могут пойти в направлении Новокуйбышевска. Фото: соцсети

Когда электробусов в Самаре станет больше, они могут пойти в направлении Новокуйбышевска. Фото: соцсети

Электробусы в перспективе могут связать между собой Самару и Новокуйбышевск. Об этом рассказал глава самарского ТТУ Михаил Ефремов, выступая в программе «Городская среда» на «Радио КП-Самара».

По его словам, с помощью электробусов можно было бы реализовать проект, обсуждавшийся еще с 2017 года. Тогда рассматривалась возможность связать областной центр с городом-спутником троллейбусным сообщением. Однако эта идея при реализации наталкивается на ряд сложностей, которых можно избежать, если запустить между городами электробусы.

- Не на всех участках дорог возможно по техническим условиям смонтировать контактную сеть, поэтому троллейбусное движение организовать сложнее и затратнее по средствам. А зарядные станции для электробусов уже есть на балансе ТТУ, - пояснил Михаил Ефремов.

В данный же момент рассматривается возможность полностью оснастить электробусами популярный маршрут № 108, связывающий исторический центр Самары с Южным городом.