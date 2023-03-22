Электробусы могут связать Самару и Новокуйбышевск

Когда электробусов в Самаре станет больше, они могут пойти в направлении Новокуйбышевска. Фото: соцсети

Электробусы в перспективе могут связать между собой Самару и Новокуйбышевск. Об этом рассказал глава самарского ТТУ Михаил Ефремов, выступая в программе «Городская среда» на «Радио КП-Самара».

По его словам, с помощью электробусов можно было бы реализовать проект, обсуждавшийся еще с 2017 года. Тогда рассматривалась возможность связать областной центр с городом-спутником троллейбусным сообщением. Однако эта идея при реализации наталкивается на ряд сложностей, которых можно избежать, если запустить между городами электробусы.

- Не на всех участках дорог возможно по техническим условиям смонтировать контактную сеть, поэтому троллейбусное движение организовать сложнее и затратнее по средствам. А зарядные станции для электробусов уже есть на балансе ТТУ, - пояснил Михаил Ефремов.

В данный же момент рассматривается возможность полностью оснастить электробусами популярный маршрут № 108, связывающий исторический центр Самары с Южным городом.