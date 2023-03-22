В Самарской области предпринимателям предоставляют для работы коворкинги и земельные участки

Самозанятые могут воспользоваться коворкингом в регцентре "Мой бизнес" / Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В Самарской области начинающим предпринимателям и крупному бизнесу доступен комплекс мер имущественной поддержки. В частности, им предоставляют рабочие места и земельные участки под создание новых производств. Эта работа проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

– Предоставление льготных офисных, производственных помещений и участков под строительство – это одни из наиболее востребованных инструментов поддержки. Они позволяют бизнесу успешно стартовать и в короткие сроки запускать свои проекты. Наша цель – помочь начинающим предпринимателям сэкономить на аренде и направить эти средства на развитие, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Так, самозанятые могут получить рабочие места на льготных условиях в коворкинге регионального центра «Мой бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Там же предприниматели могут арендовать переговорные комнаты, залы для обучения и проведения мероприятий.

Кроме того, начинающие предприниматели Самары, Тольятти и Кинель-Черкасского района могут воспользоваться помещениями в бизнес-инкубаторах. Представители инновационного бизнеса имеют возможность получить площадку для реализации своего проекта в технопарке «Жигулевская долина».

Предприятия с проектами в сфере производства могут получить земельный участок в индустриальных парках «Преображенка» и «Чапаевск» (промышленные), «Преображенка-2» и «Новосемейкино» (логистические). Подобная мера поддержки доступна и на территории ОЭЗ «Тольятти».

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