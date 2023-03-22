Жителей Самары обеспокоила драка на улице Гая

Молодый люди устроили драку на улице. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местных жителей обеспокоила драка на улице Гая. Пользователи опубликовали видео в социальных сетях.

Судя по предоставленным кадрам, толпа молодых людей не смогли договориться с прохожим. Из-за словесной перепалки группа молоды людей напала на местных жителей. Очевидцы пытались применить перцовый баллончик, но это не помогло. Молодые люди с разбега влетали в драку. Что стало причиной такого поведения – пока неизвестно. В комментариях горожане не рекомендуют вечером выходить на улицу и вступать в конфликт с молодыми людьми.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что заявлений от потерпевших не поступало.

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