Пенсионерка и маленький ребенок пострадали в массовом ДТП в Самаре 22 марта

Всем назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 22 марта, в 16:40 в Красноглинском районе Самары 44-летний водитель автомобиля Hyundai спровоцировал массовое ДТП. В нем пострадали пенсионерка, маленький ребенок и женщина-водитель.

— Мужчина ехал по Красноглинскому шоссе в направлении ул. Парижской Коммуны. Напротив дома № 5а он начал перестраиваться и не уступил дорогу машине Toyota, которая двигалась в попутном направлении, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

За рулем «Тойоты» находился 29-летний водитель. Транспортные средства столкнулись, и от удара Hyundai отбросило вправо на попутный автомобиль Lada XRAY под управлением 45-летней женщины. Отечественная легковушка, в свою очередь, наехала на пешеходные ограждения, расположенные справа по ходу своего движения.

А Hyundai отбросило на пешеходные ограждения, в конечном итоге она врезалась в световую опору, расположенную справа по ходу движения. В ДТП пострадали три человека. С места происшествия в медучреждение доставили женщину-водителя «Лады» и ее 6-летнего пассажира, а также 74-летнюю пассажирку Hyundai. Всем назначили амбулаторное лечение.

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