В Самаре двух мужчин приговорили к 5 и 2 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации

Приговор все еще может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за неявку на службу двух военнослужащих, призванных по мобилизации, приговорили к колонии общего режима. Об этом сообщили в Самарском гарнизонном военном суде 9 марта 2023 года.

Мужчины без уважительных причин не прибыли на службу в период мобилизации. Один из них скрывался больше одного месяца, с 21 октября 2022 года по 9 января 2023 года. Ему назначили лишение свободы на 5 лет в исправительной колонии общего режима.

А другой не показывался свыше десяти суток, но не более одного месяца, с 13 по 28 ноября 2022 года. Его отправили на 2 года в исправительную колонию общего режима. В зале суда мужчин взяли под стражу, до вступления приговора в законную силу они будут содержаться в СИЗО №1.

Приговор все еще может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Центральном окружном военном суде в течение 15 суток.

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