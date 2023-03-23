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НовостиОбщество23 марта 2023 13:52

Власти Самары продолжают борьбу с любителями парковаться на газонах

По данным мэрии, нередко жалобы поступают от жителей Шестой и Седьмой просек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Комиссия провела проверку и зафиксировала несколько нарушений

Комиссия провела проверку и зафиксировала несколько нарушений

Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается борьба с любителями парковаться на газонах. В четверг, 23 марта 2023 года, была проведена проверка, во время которой удалось выявить ряд нарушений. Информацию сообщили в мэрии.

– В Промышленном районе очень большая часть рассматриваемых дел посвящена парковке автомобилей на газонах. Увеличивается количество обращений в весенне-летний период, когда автомобили оставляют следы, портят внешний вид газонов, – рассказал председатель административной комиссии Промышленного района Ольга Лимасова.

Власти отмечают, что самарцы активно помогают привлекать нерадивых водителей к ответственности. Они предоставляют не только сведения, но и фото нарушений. Нередко поступают жалобы от жителей дома №147 на Шестой просеке и домов 92-94 на Седьмой просеке. Комиссия выезжала на место и зафиксировала факты парковки на газонах.

Власти напоминают, что за подобные нарушения автомобилисту грозит штраф в размере 1 500 рублей. За повторное нарушение – 3 500 рублей.

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