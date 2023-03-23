Прием заявок на участие в программе обучения «Крылья Ростеха» стартовал в Самаре

Студенты проекта "Крылья Ростеха" осваивают рабочую профессию уже на первом курсе / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Самарский университет и «ОДК-Кузнецов» начали прием заявок для обучения по программе подготовки инженеров нового поколения «Крылья Ростеха». В группу, которая займется освоением специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», планируется набрать 60 человек.

В этом году предприятие проведет уже третий набор студентов в рамках проекта. В настоящее время по спецпрограмме обучаются 34 первокурсника и 20 студентов второго курса Самарского университета. По словам управляющего директора ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексея Соболева, целевой набор студентов – это вложение компании в будущее.

Первокурсники 2023 года будут обучаться как по традиционным для двигателистов дисциплинам, так и 3D-моделированию и программированию. Студенты будут получать не только теорию, но и производственные навыки. Мотивирующая выплата от предприятия составляет 20-35 тысяч рублей. Кроме того, учащимся компенсируют затраты на интернет, общежитие и транспортную карту.

Чтобы принять участие в программе «Крылья Ростеха», выпускники 11 классов должны иметь суммарный балл не ниже 220, а средний балл аттестата – не ниже 4. Среди других требований: владение английским языком на уровне не ниже А2. Учитываются победы в олимпиадах по физике, математике, иностранным языкам. Также абитуриенты могут получить дополнительные баллы, ответив на вопросы мотивационного опроса. Подробнее узнать о проекте можно на сайте.

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